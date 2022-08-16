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Шевчук не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ

16 августа 07:22
Фото: Mkset
В Советском райсуде в Уфе 16 августа проходит очередное заседание по делу лидера ДДТ

Адвокат Шевчука просит направить запрос в Конституционный суд и приостановить производство по делу Шевчука. Полиция возразила, объясняя это тем, что это «затянет дело и уже есть судебная практика по таким делам».

«Я всегда выступал против войн. Необходимо решать демократическим путем. Я против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней специальной военной операции», — Передрук процитировал позицию Шевчука.

Судья не стала дословно цитировать высказывание Шевчука на концерте в Уфе, заменив цитату фразой «негативное высказывание в отношении президента». Сам Шевчук не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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