mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названа причина, по которой Шевчук не явился на заседание суда в Уфе

16 августа 06:59
Фото: Mkset
Причина была озвучена на заседании в Советском райсуде в Уфе 16 августа

Сегодня в Советском райсуде в Уфе состоится очередное заседание по делу лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ после речи о Родине на концерте в Уфе.

Ранее эксперты не нашли в действиях Шевчука состава правонарушения. Сам Шевчук участвовать в данном заседании не будет.

«Не смогу присутствовать, так как нахожусь на карантине, имел контакт с коронавирусным больным» — говорится в тексте заявления Шевчука.

Полиция просит приобщить к делу запись разговора сотрудника с женой Шевчука с домофона в доме, где проживает рокер.

Как сообщается в зале суда, дверь в квартиру Шевчука никто не открыл, а супруга лидера ДДТ якобы сообщила, что его нет дома. Сам Шевчук подтвердил, что дома отсутствует.

Представитель лидера ДДТ считает, что ранее копия протокола Шевчуку не вручалась. «Просьбы об отложении заседания мы не озвучивали и озвучивать не намерены».

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44