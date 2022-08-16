50-метровый провал грунта над тоннелем Восточного въезда восстановлен в Уфе

В Уфе полностью восстановили участок дорожного полотна близ 21 больницы на площади более чем в 50 метров — таков был диаметр воронки пятиметровой глубины. Провал грунта неожиданно образовался в ночь на 6 мая нынешнего года и попал на видео. На сегодняшний день на участке восстановлено и движение машин, а в скором времени появится дорожная разметка и дорожное освещение. .