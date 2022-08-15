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В Нижнем Тагиле в результате ДТП погибли люди

15 августа 08:48
Фото: pxhere.com
В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло пять человек. Также есть пострадавшие.

Как пишет iz.ru, в дорожно-транспортном происшествии участвовал автомобиль скорой помощи. Авария произошла из-за подростков, которые угнали легковой автомобиль. Молодые люди на скорости 170 километров в час в попытке оторваться от полицейских врезались в автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов к пациенту. В результате ДТП погибли шестнадцатилетний угонщик и три его пассажира, а также фельдшер скорой помощи. Водитель скорой помощи и еще один пассажир угнанного автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

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