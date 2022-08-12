В Уфе после открытия H&M возобновил работу еще один популярный магазин одежды

Напомним, магазины шведского бренда H&M были открыты 10 августа для финальной распродажи. Новость вызвала бурную реакцию среди уфимцев, в частности, у входа в магазин и на кассы выстраивались огромные очереди, а выходили из бутика покупатели уже с восемью пакетами в руках. Между тем, у покупателей H& M уже возникла проблема с оплатой товаров на кассе. На второй день распродажи, как рассказывают очевидцы, на кассе магазина «то ли оплата по картам не проходит, то ли все кассы зависли».