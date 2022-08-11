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Элвин Грей заявил о завершении карьеры в Башкирии и переезде в Москву

11 августа 08:08
Фото: из соцсетей Элвина Грея
Далее Радик Юльякшин будет записывать песни на русском языке.

Элвин Грей завершает карьеру в Башкирии и в Татарстане. Об этом исполнитель заявил в своих социальных сетях. Так, крайние песни на башкирском и татарском языках выйдут в 2022 году.

Кроме того, заслуженный артист РБ и советник главы Башкирии заявил об окончательном переезде в Москву. К слову, на данный момент он находится на сплаве по реке Агидель, однако по приезде он вместе с супругой соберет вещи и отправится на ПМЖ в столицу.

— Много накопилось материала на русском языке, целый альбом. А двигать проект находясь между Казанью и Уфой — сложно. По этому я и принял такое не простое для себя решение о переезде. Надеюсь, что совсем скоро Вы услышите и увидите меня на федеральных каналах, написал Элвин Грей.

Также певец попросил прощения за резкие высказывания и поведение на концертах, в частности, Элвин Грей вспомнил выступление в Янауле, где его заподозрили в том, что он пел для людей якобы в нетрезвом виде.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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