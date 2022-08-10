Вертолет санитарной авиации эвакуировал из Нефтекамска в Уфу недоношенного младенца

После принятого решения в город прибыл вертолет санитарной авиации «Ансат» и всего за 40 минут переместил малыша в Уфу, а именно в детскую республиканскую больницу. Мама ребенка осталась в Нефтекамске, где ее наблюдают врачи акушеры-гинекологи, и как только ее состояние позволит ей предоставят возможность находиться вместе со своим малышом. В пресс-релизе минздрава не уточняется как именно женщина в послеоперационном периоде попадет в Уфу и будет ли для этого также использована санитарная авиация.