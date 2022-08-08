Тело альпинистки из Уфы обнаружили в горах Тянь-Шаня

Вчера 7 августа стало известно о гибели опытной спортсменки и туристки Марии Нечаевой из Уфы на границе Киргизии, Казахстана и Китая на пике Хан Тенгри. Как сообщает группа в соцсетях «Горный туризм республики Башкортостан» девушка за плечами которой большой туристский и альпинистский опыт сорвалась с высоты в 5900 метров.
Тело девушки было обнаружено на высоте 5600 метров и по последним данным из группы спасатели и группа, с которой Мария совершала восхождение спустили тело для эвакуации вертолетом в город Каракол.
Она очень любила горы. Это серьезный удар для всех нас, ее друзей и товарищей. Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким.сообщество "Горный туризм республики Башкортостан"
На казахском и киргизском языках имя этого пирамидального пика переводится как «кровавая гора» из-за того, что в лучах закатного солнца мраморная пирамида отсвечивает красным.