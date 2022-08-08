Глава Башкирии поручил минЖКХ приготовиться включить отопление в сентябре

Сегодня, 8 августа, Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе поручил чиновникам подготовиться включить отопление уже в сентября. Как отметила и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, необходимы для начала отопительного сезона работы завершены на 71%.