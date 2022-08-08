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Глава Башкирии поручил минЖКХ приготовиться включить отопление в сентябре

8 августа 09:48
Фото: 1MI
Поручение Радий Хабиров отдал сегодня на оперативном совещании в ЦУРе.

Сегодня, 8 августа, Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе поручил чиновникам подготовиться включить отопление уже в сентября. Как отметила и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, необходимы для начала отопительного сезона работы завершены на 71%.

— У нас в сентябре иногда так ударяет. Так что будьте готовы, Хабиров.

Так, ориентировочно отопление к домах жителей республике может появиться 15 сентября. Примечательно, что особое внимание будет уделено Белорецку, где в прошлом году горожане мерзли в своих домах.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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