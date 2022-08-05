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Экс-гендиректора «Башкоммунэнерго» обвинили в превышении полномочий на 17 млн рублей

5 августа 12:07
Фото: 1MI
По данным следствия мужчина решил извлечь выгоду из целевой субсидии, которую выделила республика, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 5 августа.

В пресс-службе следкома по Башкирии сообщили о том, что уже бывшему генеральному директору акционерного общества «Башкоммунэнерго» предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи полагают, что в попытках обогатиться обвиняемый решил по своему усмотрению распорядиться республиканскими деньгами, а именно целевой субсидией, а точнее ее частью в размере 17 миллионов рублей.

Предприимчивый экс-гендиректор предприятия с помощью хитрой схемы заключал контракты на поставку оборудования, которое предназначалось для изготовления некоего дорожного реагента, однако потом условия «переигрывались в воздухе», цена услуг менялась в пользу обвиняемого, но и это еще не все — в результате действий бывшего генерального директора товар так и не был получен, однако деньги якобы ушли поставщику, а фактически были похищены. Однако похищения обвиняемого не вменяют.

Сейчас обвиняемый ждет суда под домашним арестом, но только по факту превышения полномочий при распоряжении целевыми средствами, тем временем следователи расследуют уголовное дело по факту мошенничества и сейчас устанавливают причастных к нему.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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