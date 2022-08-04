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В спецоперации на Украине погиб 24-летний лейтенант из Башкирии

4 августа 03:42
Фото: vk.com // Администрация города Нефтекамска
Гибель Тимура Стогова подтвердили в администрации Нефтекамска

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 24-летний уроженец города Нефтекамск Тимур Стогов. О безвременной кончине военнослужащего сообщается на официальной странице городской администрации в соцсетях.

В опубликованном от лица городской администрации сообщении Тимура Стогова называют примером мужества и верности Отечеству, а также храброго защитника своей Родины. Отмечаются такие качества военнослужащего, как ответственность и дисциплина.

Со своей стороны администрация обязуется оказать поддержку семье погибшего. Место и время проведения церемонии прощания с Тимуром Стоговым станет известно позднее.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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