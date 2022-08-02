Минеева: Отмена обеспечительных платежей для бизнеса в Москве - работающая мера

По данным, которые озвучил министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, когда заключается новый договор, пункта об обеспечительном платеже там уже нет. Если же договор был продлен ранее и уже внесено обеспечение, эти деньги будут учтены в последующих платежах. По его словам, в аренде у бизнесменов, уже воспользовавшихся нововведением, находятся 170 городских помещений, их общая площадь - 26,1 тысячи квадратных метров.