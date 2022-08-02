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Heineken продаст бизнес в России вместе с заводом «Шихан» в Башкирии за 475 млн евро

2 августа 04:40
Фото: 1MI
В такую сумму компания оценила все свои активы в России, которые намеревается продать уже до конца года.

Компания Heineken готовится продать все свои российские бизнес-активы, включая завод «Шихан» в Стерлитамаке уже в нынешнем году. Сами активы при этом оцениваются почти в половину миллиардов евро, а точнее в 475 миллионов. Судя по данным компании у бизнеса уже есть и покупатель, однако пока имя нового владельца не раскрывается. По предположениям компании сделка может состояться уже в нынешнем году.

Как уже сообщал ранее Mkset Heineken в начале весны 2022 года, а именно 28 марта вошел в список компаний, которые приняли решение приостановить деятельность в России по причине того, что сочли, что владение бизнесом в РФ «больше не является устойчивым и жизнеспособным в текущих условиях».

Примечательно, что за первое полугодие текущего года компания не понесла дополнительных убытков, которые, между тем, она предполагала.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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