Heineken продаст бизнес в России вместе с заводом «Шихан» в Башкирии за 475 млн евро

Компания Heineken готовится продать все свои российские бизнес-активы, включая завод «Шихан» в Стерлитамаке уже в нынешнем году. Сами активы при этом оцениваются почти в половину миллиардов евро, а точнее в 475 миллионов. Судя по данным компании у бизнеса уже есть и покупатель, однако пока имя нового владельца не раскрывается. По предположениям компании сделка может состояться уже в нынешнем году.