В Башкирии уровень безработицы снизился до 1,09%

В Башкирии по данным на конец июля количество безработных снизилось до 1,09%. В частности, по информации пресс-службы Правительства Башкирии, количество официально безработных граждан в республике с 1 июля снизилось на 419 человек.
Также подчёркивается, что количество предлагаемых вакансией на рынке в 2,3 раза больше, чем безработных, а именно 44 194 вакансии.
В марте Министерство труда Башкирии сообщало, что республика получит получит 885 млн рублей на мероприятия по снижению безработицы из федерального бюджета.