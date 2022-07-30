mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии уровень безработицы снизился до 1,09%

30 июля 04:34
Фото: 1MI
Между тем, количество предлагаемых вакансий в 2,3 раза больше, чем безработных, сообщает республиканское правительство.

В Башкирии по данным на конец июля количество безработных снизилось до 1,09%. В частности, по информации пресс-службы Правительства Башкирии, количество официально безработных граждан в республике с 1 июля снизилось на 419 человек.

Также подчёркивается, что количество предлагаемых вакансией на рынке в 2,3 раза больше, чем безработных, а именно 44 194 вакансии.

В марте Министерство труда Башкирии сообщало, что республика получит получит 885 млн рублей на мероприятия по снижению безработицы из федерального бюджета.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44