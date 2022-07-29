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В Уфе 15-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле

29 июля 07:18
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Инцидент, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, произошел 28 июля в Дёмском районе, сообщает ГИБДД по Уфе

Вечером 28 июля на пересечении улиц Киевская и Новороссийская произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток.

Как сообщают в ГИБДД по Уфе, 22-летний водитель за рулем отечественного авто столкнулся с мотоциклом «Destra» под управлением 15-летнего мальчика. Несовершеннолетний был госпитализирован.

Напомним, что несколькими неделями ранее в результате аварии в Башкирии скончалась 15-летняя девочка, столкнувшаяся с грузовым автомобилем. Она села за руль мопеда без прав и соответствующей экипировки.

Отметим, что за минувшие несколько недель на дорогах республики возросло количество аварий, в том числе с летальным исходом. Так, сегодня стало известно об очередном ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадало четыре человека. Ранее дорожный инцидент, унёсший жизни шести человек, произошёл на трассе М-5 — тогда микроавтобус столкнулся с автомобилем дорожных служб. Водитель автобуса был заключён под стражу, как стало известно позднее во время поездки тот отвлекался на телефон.

Также шокирующий инцидент произошёл на этой неделе в Уфе — 28-летняя местная жительница насмерть сбила переходивших дорогу по пешеходному переходу мать и ребёнка. Сообщалось, что женщина, будучи за рулём, отвлеклась от дороги, чтобы покормить своего грудного ребёнка.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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