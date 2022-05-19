В Башкирии 15-летняя школьница на мопеде попала в чудовищную аварию

Инцидент произошёл ранее на 23 км автодороги Бирск — Питяково. Сообщается, что в результате аварии на дороге столкнулись «УАЗ-3303» и мопед под управлением 15-летней девочки. Отмечается, что за руль транспортного средства она села, не имея прав и необходимой защитной экипировки.