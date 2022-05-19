В Башкирии 15-летняя школьница на мопеде попала в чудовищную аварию

В Башкирии 15-летняя школьница на мопеде попала в чудовищную аварию
В Башкирии 15-летняя школьница на мопеде попала в чудовищную аварию
Вчера, 10:46ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Девочка без прав и экипировки села за руль мопеда вчерашним вечером, сообщают в пресс-службе ГИБДД республики.

В Бирском районе республики в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка, находившаяся за рулём мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Инцидент произошёл ранее на 23 км автодороги Бирск — Питяково. Сообщается, что в результате аварии на дороге столкнулись «УАЗ-3303» и мопед под управлением 15-летней девочки. Отмечается, что за руль транспортного средства она села, не имея прав и необходимой защитной экипировки.

Напомним, ранее дорожное происшествие с участием несовершеннолетних произошло в Учалинском районе. Двумя неделями ранее 16-летний подросток подверг опасности жизни двух подруг в результате поездки на оригинальном транспорте.

Фото:Пресс-служба ГИБДД Башкирии.

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