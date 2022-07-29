В Башкирии произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом с 4 пострадавшими

В Башкирии произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом с 4 пострадавшими
В Башкирии произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом с 4 пострадавшими
Вчера, 09:17ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МВД по Башкирии
Столкновение трех автомобилей произошло около часа назад, приблизительно в 8 утра на дороге Стерлитамак-Салават, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии 29 июля.

Сегодня 29 июля на 24 километре дороги соединяющей Стерлитамак и Салават столкнулись три автомобиля, две иномарки и автобус Ford Transit, перевозивший пассажиров из Стерлитамака в Ишимбай.

Известно о трех пострадавших пассажирах автобуса, а также о том, что травмирован был водитель одной из иномарок. Все они госпитализированы.

На месте работают правоохранители и прочие компетентные службы.

UPD. В МЧС Башкирии сообщили, что в автобусе было всего пятеро пассажиров, трое из которых пострадали. Также уточнили в МЧС и то, что пострадавшие доставлены в Стерлитамакскую горбольницу № 1 для осмотра.

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