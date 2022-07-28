Водитель автобуса, по вине которого погибли 6 человек, отвлёкся на телефон

Напомним, дорожный инцидент, в результате которого погибли 6 человек и 17 были направлены в республиканские медучреждения с травмами различной степени тяжести, произошел 25 июля, на 1413 км автодороги М-5 «Урал». Позднее водитель автобуса был арестован. Сообщается, что он пробудет под стражей до 25 сентября.