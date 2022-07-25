РЭО разработал проект документа по зеленым закупкам

В перечень товаров, составленный РЭО, в закупочной документации которых начнут указывать долю использованного при их производстве вторсырья, вошли изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства, мягкие покрытия, контейнеры и урны для мусора. Сюда же включены также органические удобрения, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.