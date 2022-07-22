РЭО: На «Тавриде» арт-школа экологии приняла более 300 участников

Российский экологический оператор (РЭО) стал генеральным экологическим партнером арт-кластера «Таврида». Об этом пишет kp.ru.
Арт-школа экологии проведена в рамках образовательного заезда «В движении». Мероприятие принял Крым. Речь идет о площадке арт-кластера «Таврида». 329 начинающих специалистов и 48 экспертов из разных областей посетили арт-школу. Некоторые гости пришли в природный заказник «Новый свет» на субботник. Добровольцами было собрано более 2000 литров мусора. В эколаборатории создали мастерскую. Именно там перерабатывают килограммы полимеров, которые используются для создания коллекции аксессуаров.
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев пояснил, что экоактивизм и экологическое добровольчество привлекают молодых людей. Исследование продемонстрировало, что молодежи необходима благоприятная экологическая обстановка. Подрастающее поколение стремится улучшить экологию и своими руками очистить природу. По этой причине растет запрос на экодобровольчество. Тут есть ряд факторов - от осознанного желания сделать свою жизнь экологичнее и развивать в себе экопривычки до стремления быть модным и популярным. Кто-то просто пользуется шансом стать частью большой зелёной команды. Многие считают экодобровольчество своеобразным способом самовыразиться.
В арт-школе молодым людям помогли раскрыть имеющийся потенциал. Активисты поделились опытом друг с другом, вдохновив кого-то на новые проекты. Так, Мария Ковалева, работая в эколаборатории, захотела открыть в Екатеринбурге похожую экомастерскую и организовывать мастер-классы по переработке и сортировке отходов. Жительница Сургута Регина Зайкова получила грант в полмиллиона рублей на свой проект «Мастерская стеклодизайна «Вторая жизнь стекла» и намерена воплотить его в жизнь в своем мегаполисе.
По словам Буцаева, российские власти согласны оказывать поддержку молодежи, занимающейся эковолонтерством. РЭО помогает экодобровольчеству на системной основе - в рамках договора с Росмолодежью занимается экологизацией форумов. «Таврида» не единственная площадка - среди принявших участие в проекте также «Территория смыслов», «Бирюса» и много других. До конца текущего года специалисты объединят более 10 000 активистов из 70 российских регионов. С начала этого года уже удалось собрать порядка 5000 волонтеров.
Российский экологический оператор провел в апреле для 22 600 школьников более 700 очных уроков «Экология начинается с тебя». Помимо этого, в 38 субъектах РФ состоялось 66 субботников «Зеленый десант». К акции присоединились 4 000 добровольцев, собравших выше 62 тонн мусора, заявил пиар-директор РЭО Дмитрий Бойко.