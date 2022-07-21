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В Воронеже отменили выступление группы из Уфы ДДТ на фестивале «Чернозём»

21 июля 05:21
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ранее анонсированные выступления групп ДДТ и БИ-2 не состоятся в рамках воронежского фестиваля, сообщает портал «Обозреватель.ВРН»

Группа ДДТ в этом году не примет участие в фестивале «Чернозем», который пройдет под Воронежем с 19 по 21 августа. Об этом сообщает портал «Обозреватель.Врн» со ссылкой на оргкомитет.

Сообщается, что в этом году также не состоится ранее анонсированное в рамках фестиваля выступление группы БИ-2. При этом организаторы отметили, что выступления таких музыкальных коллективов, как «Наив», «Сплин» и «Ария» пройдут в штатном режиме.

Напомним, в мае этого года Юрий Шевчук в рамках концерта группы ДДТ в Уфе озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, которые впоследствии привлекли внимание сотрудников силовых структур. Тогда сообщалось, что силовики ожидали музыканта буквально в его гримёрке. Подробнее о данном инциденте Юрий Шевчук рассказал в интервью несколькими днями ранее.

Стоит также отметить, что это уже не первый раз, когда выступления группы отменяются либо переносятся. Так, несколькими неделями ранее стало известно, что концерт ДДТ в Москве перенесли на год, позднее также стало известно о переносе концерта в Оренбурге. При этом ранее в сети появилась информация, что ДДТ прекратят концертную деятельность на территории России, однако представители группы это опровергли.

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#Новости#Азамат Нухов#Общество
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