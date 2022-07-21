В Воронеже отменили выступление группы из Уфы ДДТ на фестивале «Чернозём»

Стоит также отметить, что это уже не первый раз, когда выступления группы отменяются либо переносятся. Так, несколькими неделями ранее стало известно, что концерт ДДТ в Москве перенесли на год, позднее также стало известно о переносе концерта в Оренбурге. При этом ранее в сети появилась информация, что ДДТ прекратят концертную деятельность на территории России, однако представители группы это опровергли.