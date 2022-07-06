Концерт лидера ДДТ Шевчука в Оренбурге перенесли на февраль 2023 года

Напомним, несколькими неделями ранее в рамках концерта ДДТ в Уфе лидер группы Юрий Шевчук выступил с рядом громких заявлений, после которых им заинтересовались представители силовых ведомств. Сообщалось, что силовики ожидали музыканта в гримёрке сразу после концерта. В отношении Юрия Шевчука был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ.