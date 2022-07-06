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Концерт лидера ДДТ Шевчука в Оренбурге перенесли на февраль 2023 года

6 июля 10:48
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О переносе даты выступления культовой рок-группы сообщается в сообществе ДДТ Клуб

Концерт группы ДДТ, который должен был состояться в Оренбурге осенью этого года перенесли на полгода. Об этом сообщается в сообществе группы в соцсетях.

Сообщается, что концерт рок-группы, ранее запланированный на 7 октября, был перенесён на 21 февраля 2023 года. При этом отмечается, что билеты менять не нужно.

Напомним, несколькими неделями ранее в рамках концерта ДДТ в Уфе лидер группы Юрий Шевчук выступил с рядом громких заявлений, после которых им заинтересовались представители силовых ведомств. Сообщалось, что силовики ожидали музыканта в гримёрке сразу после концерта. В отношении Юрия Шевчука был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ.

Примечательно, что спустя несколько дней после того, как протокол наряду с другими материалы дела был передан в суд Санкт-Петербурга, его вернули обратно из-за того, что в материалах обнаружили множество недочётов.

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