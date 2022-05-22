Юрий Шевчук заявил, что против спецоперации «гаркнул весь зал» на концерте в Уфе

Напомним, после концерта группы ДДТ в Уфе 18 мая на Юрия Шевчука составили протокол по новой административной статье о дискредитации ВС РФ, однако из Советского суда дело ушло в Дзержинский суд города Санкт-Петербурга, по прописке артиста. Как уже сообщалось выше никаких показаний правоохранителям музыкант давать не стал, сославшись на 51 статью Конституции РФ, После произошедшего в Уфе два концерта группы в Челябинске и в Магнитогорске уже перенесли на февраль 2023 года, а концерт в Кургане и вовсе отменили.