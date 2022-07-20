Юрий Шевчук высказался о попадании в черный список артистов после выступления в Уфе

Спустя несколько дней Шевчук уже в эфире радиостанции сообщил о переносе и отмене концертов в Тюмени и Кургане, также музыкант высказал предположение, что концертная деятельность группы «подходит к концу». Уже в июне стало известно, что концерт «ДДТ» в Москве был перенесен на год, аналогичная ситуация постигла выступление в Оренбурге — с 7 октября этого года его перенесли на февраль 2023 года.