«ДДТ клуб» опроверг информацию о прекращении концертной деятельности группы в России

Ранее мы сообщали, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью израильской радиостанции «Перове радио» заявил о прекращении выступлений в России. Уточним, в беседе Юрий Шевчук отметил, что сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Так, издание «Деловой Петербург» приводит следующую цитату Юрия Шевчука: