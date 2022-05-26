«ДДТ клуб» опроверг информацию о прекращении концертной деятельности группы в России

Администраторы группы «ДДТ клуб» в социальных сетях опровергли информацию о прекращении концертной деятельности рок-музыкантов в России. Было отмечено, что слова Юрия Шевчука о выступлениях в России были вырваны из контекста.
Ранее мы сообщали, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью израильской радиостанции «Перове радио» заявил о прекращении выступлений в России. Уточним, в беседе Юрий Шевчук отметил, что сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Так, издание «Деловой Петербург» приводит следующую цитату Юрия Шевчука:
— В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили… В России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь, — Юрий Шевчук.