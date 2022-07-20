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Жителя Владивостока оштрафовали на 40 тысяч рублей за цитату Шевчука с концерта в Уфе

20 июля 15:01
Фото: 1MI
На суде эксперт заявил, что цитата Шевчука «подрывает престиж Владимира Путина в глазах окружающих, наносит ущерб уважению к государственной власти в РФ», сообщил телеграм-канал русской службы Би-Би-Си* 20 июля.

Житель города Владивосток и активист Гия Какабадзе получил 40 тысяч рублей штрафа за цитату Юрия Шевчука, прогремевшую на концерте в Уфе в мае нынешнего года. Штраф активист получил за «выражение явного неуважения к обществу и государству», а слова Шевчука тем временем эксперт в рамках дела квалифицировал как «подрывающие престиж Владимира Путина в глазах окружающих, наносит ущерб уважению к государственной власти в РФ».

Приговор владивостокцу его защита намерена обжаловать. Между тем административное производство по относительно новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ против Шевчука так и не может «осесть» ни в одном из судов и продолжает курсировать между Уфой и Петербургом.

*сайт включен в реестр СМИ, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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