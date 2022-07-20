Жителя Владивостока оштрафовали на 40 тысяч рублей за цитату Шевчука с концерта в Уфе

Житель города Владивосток и активист Гия Какабадзе получил 40 тысяч рублей штрафа за цитату Юрия Шевчука, прогремевшую на концерте в Уфе в мае нынешнего года. Штраф активист получил за «выражение явного неуважения к обществу и государству», а слова Шевчука тем временем эксперт в рамках дела квалифицировал как «подрывающие престиж Владимира Путина в глазах окружающих, наносит ущерб уважению к государственной власти в РФ».