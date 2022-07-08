В Башкирии может появиться свой «остров Русский» для бизнесменов

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, введение условий, соответствующих специальному административному району позволило бы провести апробацию шариатских стандартов в российском правовом поле, а также способствовало бы дальнейшему проведению финансовых операций с исламскими странами. Те, в свою очередь, по мнению чиновника, предполагают повышенный стандарт раскрытия информации и позволяют соблюсти нормы, необходимые для совершения сделок по исламскому праву»