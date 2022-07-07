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Сегодня скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох

7 июля 13:41
Фото: МУП УИС
Об уходе из жизни бывшего заместителя главы уфимской администрации 7 июля сообщает МУП УИС

Сегодня стало известно об уходе из жизни бывшего вице-мэра Уфы Сергея Хоха. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщает МУП УИС.

Как сообщает предприятие, церемония прощания с Сергеем Хохом состоится в Уфе в эту субботу — 9 июля. Местом проведения траурной церемонии станет ГДК, состоится же она в 10:00. Причина смерти экс-чиновника не уточняется.

В уфимскую администрацию Сергей Хох пришёл в 2013 году. Там он занял должность заместителя главы администрации, в рамках которой он занимался курированием вопросов по взаимодействию с экстренными службами и ведомственными силовыми структурами. В администрации Уфы Сергей Хох проработал до 2015 года.

Позднее Сергей Хох перешёл на работу в МУП УИС, где занял должность заместителя исполнительного директора. Где, согласно заявлению предприятия, «работал до последнего дня».

Как гласит из биографии экс-чиновника, Сергей Хох окончил ряд престижных учебных военных заведений. Получил звание генерал-майора. Принимал участие в ликвидации взрыва на территории артиллерийского склада в республике Удмуртия, а также в своё время занимал должность начальника управления технического обеспечения Центрального военного округа в Екатеринбурге.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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