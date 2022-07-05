Верховный суд Башкирии отказал ветерану без жилья в иске к Хабирову

При этом, по словам истца, в ответ на законные требования пользователя представители власти приводили «собственные заключения, противоречащие Конституции РФ». В суде, в свою очередь, отметили, что ответы на свои запросы Айдар Ахмедьянов получал, подчеркнув при этом, что «ответ на обращение носит информационный характер, не является властно-распорядительным и ненормативным правовым актом»