Верховный суд Башкирии отказал ветерану без жилья в иске к Хабирову

По решению Верховного суда республики жалоба уфимца Айдара Ахмедьянова на решение Кировского райсуда Уфы осталась без удовлетворения. Об этом сообщает «Ъ-Башкортостан».
Сообщается, что в числе требований Ахмедьянова было признание незаконными действий главы региона Радия Хабирова и его подчинённых. Поводом же обращения в судебные инстанции со стороны мужчины послужили неоправдавшиеся ожидания о получении денежной субсидии на приобретение жилья.
Стоит отметить, что мужчина является ветераном и с 1993 года стоит в очереди на получение квартиры. Согласно приведённым в суде доводам истца, несмотря на то, что мужчина стоит первым в вышеупомянутой очереди, представители местных властей игнорируют федеральные законы и исполнение решения Конституционного Суда РФ.
При этом, по словам истца, в ответ на законные требования пользователя представители власти приводили «собственные заключения, противоречащие Конституции РФ». В суде, в свою очередь, отметили, что ответы на свои запросы Айдар Ахмедьянов получал, подчеркнув при этом, что «ответ на обращение носит информационный характер, не является властно-распорядительным и ненормативным правовым актом»