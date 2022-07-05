В Башкирии раскрыли серию нападений на дальнобойщиков

Покушение на убийство дальнобойщика — жителя Санкт-Петербурга — было совершено в мае 2008 года на трассе в Салаватском районе Башкирии. Было установлено, что водитель взял попутчика. По дороге пассажир вытащил пистолет и выстрелил водителю в живот. Водитель активно сопротивлялся, благодаря этому и осечке он смог выпрыгнуть из большегруза и обратиться за помощью.