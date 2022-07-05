Срыв распродажи IKEA, возврат «Нефтяника» и низкий коллективный иммунитет в Башкирии

Мусорный вопрос сегодня также находился на повестке дня. На оперативке в правительстве Радий Хабиров в очередной раз гневался на оператора ТКО «Дюртюлимелиоводстрой» и заявил, что больше с коллегами не работают. Глава строго наказал довести дело до конца. Также о твердых коммунальных отходах говорили сегодня и на совещании в Курултае. Особое внимание там уделили дважды горевшей прошлым летом свалке в Черкассах в Уфимском районе, модернизировать ее нецелесообразно, да и надзорные органы 1 июля велели свалочку прикрыть.