Домашний стадион ФК «Уфа» вновь стал «Нефтяником» и больше не будет «BetBoom Ареной»

Стадион на улице Комарова в Уфе снова будет носить название «Нефтяник». В прошлом году домашний стадион футбольного клуба «Уфа» в рамках спонсорского контракта был переименован в «BetBoom Арена», однако сегодня стало известно о том, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, а значит стадиону возвращается его прежнее и привычное название «Нефтяник».