Домашний стадион ФК «Уфа» вновь стал «Нефтяником» и больше не будет «BetBoom Ареной»

Стадион на улице Комарова в Уфе снова будет носить название «Нефтяник». В прошлом году домашний стадион футбольного клуба «Уфа» в рамках спонсорского контракта был переименован в «BetBoom Арена», однако сегодня стало известно о том, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, а значит стадиону возвращается его прежнее и привычное название «Нефтяник».
Примечательно, что партнерство с букмекерской компанией, которая была титульным спонсором клуба с 2020 года, прекращено на хорошей ноте — в ФК «Уфа» годы сотрудничества назвали плодотворными и взаимовыгодными.