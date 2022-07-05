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Домашний стадион ФК «Уфа» вновь стал «Нефтяником» и больше не будет «BetBoom Ареной»

5 июля 14:33
Фото: 1MI
О прекращении спонсорского контракта с букмекерской компанией сообщается на сайте футбольного клуба «Уфа» 5 июля.

Стадион на улице Комарова в Уфе снова будет носить название «Нефтяник». В прошлом году домашний стадион футбольного клуба «Уфа» в рамках спонсорского контракта был переименован в «BetBoom Арена», однако сегодня стало известно о том, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, а значит стадиону возвращается его прежнее и привычное название «Нефтяник».

Примечательно, что партнерство с букмекерской компанией, которая была титульным спонсором клуба с 2020 года, прекращено на хорошей ноте — в ФК «Уфа» годы сотрудничества назвали плодотворными и взаимовыгодными.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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