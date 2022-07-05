Хабиров поручил «довести до конца» историю с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»

Число жалоб на не вывоз мусора за неделю выросло на 43, достигнув 127, сообщила начальник управления по социальным коммуникациям лавы региона Елена Прочаковская на совещании в правительстве во вторник, 5 июля. Как следует из слайдов презентации к ее докладу, жалобы на не вывоз мусора поступают из Краснокамского и Караидельского районов, а также из Нефтекамска. Эти муниципалилитеты обслуживает компания «Дюртюлимелиоводстрой».
Выслушав доклад, Радий Хабиров поинтересовалсяу главы Минприродопользования Нияза Фазылова, что делать с этой ситуацией. Тот отчитался, что региональная прокуратура согласовала проверку компании. Однако Хабирову этого показалось недостаточно.
«Я вам поручение дал: мы с коллегами больше не будем работать, поэтому доводите до конца, чтоб мы больше этого безобразия не видели», — заявил он.
Как сообщал Mkset, расторгнуть договор с регоператором собираются уже давно. Поводом для этого стали многочисленные нарушения со стороны компании. Обслуживаемые ею униципалитеты буквально тонут в мусоре.
Ранее директор «Дюртюлимелиоводстрой» (обслуживает районы на северо-западе Башкирии и город Межгорье) Лилия Нугаева заявляла, чтоы мусорные кучи появились из-за субботников. Она сообщала, что во время уборки ветки, ботву и экскременты животных массово сваливали контейнеры, хотя муниципалилитеты должны были самостоятельно организовать их вывоз.