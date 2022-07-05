Хабиров поручил «довести до конца» историю с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»

Число жалоб на не вывоз мусора за неделю выросло на 43, достигнув 127, сообщила начальник управления по социальным коммуникациям лавы региона Елена Прочаковская на совещании в правительстве во вторник, 5 июля. Как следует из слайдов презентации к ее докладу, жалобы на не вывоз мусора поступают из Краснокамского и Караидельского районов, а также из Нефтекамска. Эти муниципалилитеты обслуживает компания «Дюртюлимелиоводстрой».