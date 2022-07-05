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«Крайне тревожная ситуация»: власти Башкирии заявили о низком коллективном иммунитете

5 июля 07:27
Фото: 1MI
На данный момент коллективный иммунитет составляет 20,7%, сообщает глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак.

Сегодня, 5 июля, на оперативном совещании в ЦУРе Башкирии глава регионального Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коллективным иммунитетом в регионе «крайне тяжелая», он составляет всего 20,7%.

Так, по словам Анны Казак, для подготовки к осеннему сезону необходимо «вовремя начать контролировать эти цифры».

- У нас есть только 2,5 месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему заболеваемости вирусной. Поэтому ревакцинации, вакцинации сейчас надо активно отработать, потому что уже в европейских странах мы видим повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией в том числе штаммами с тяжелым течением заболеваемости, Анна Казак.

Напомним, что Роспотребнадзор России 1 июля отменил масочный режим на территории страны. Тогда в ведомстве сообщили, что причиной для снятия ограничения послужило многократное снижение показателей заболеваемости.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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