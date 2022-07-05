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Сайт IKEA в Уфе стал выдавать ошибку после начала последней онлайн-распродажи 5 июля

5 июля 03:50
Фото: Яндекс-Карты
Продлится распродажа до момента, когда товаров на складе не останется вовсе.

Сегодня, 5 июля, в Уфе стартовал большая онлайн распродажа товаров IKEA со склада. Отметим, что добавить необходимые позиции в виртуальную корзину можно был еще вчера, 4 июля, однако наполнить ее удавалось со второго-третьего раза. Функция оформления заказа на тот момент была недоступна.

Уже сегодня корзина IKEA не загружается — сайт выдает ошибку. Добавить в корзину другие товары из каталога также пока невозможно.

Фото: ikea.com

Напомним, что компания IKEA приняла решение не возобновлять розничную продажу товаров для дома в России «в обозримом будущем». Тогда же было объявлено, что состоится большая распродажа остатков со складов IKEA сначала для сотрудников компании, а после для обычных жителей.

К слову, в сети уже искали сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить товары с распродажи.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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