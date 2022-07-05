Сайт IKEA в Уфе стал выдавать ошибку после начала последней онлайн-распродажи 5 июля

Сегодня, 5 июля, в Уфе стартовал большая онлайн распродажа товаров IKEA со склада. Отметим, что добавить необходимые позиции в виртуальную корзину можно был еще вчера, 4 июля, однако наполнить ее удавалось со второго-третьего раза. Функция оформления заказа на тот момент была недоступна.