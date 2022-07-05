В день старта распродажи IKEA заявила, что прием заказов на сайте недоступен в Уфе

Сегодня, 5 июля в Уфе должна была начаться онлайн-распродажа товаров мебельного гиганта IKEA, который покидает Россию. Ранее распродажа прошла для сотрудников компании, сегодня же товары могли приобрести все желающие, но исключительно онлайн. Однако сделать это оказалось фактически невозможно — желающие приобрести товары с полуночи мониторили сайт и уже тогда начали замечать трудности, товар было невозможно положить в корзину, не говоря уже об оплате.