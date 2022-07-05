Министр экологии заявил, что модернизация мусорного полигона под Уфой нецелесообразна

Но как мы можем видеть и сегодня — никого из руководства полигона ТКО так и не уволили. Стоит добавить и то, что руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» (известного как МУП «САХ») все еще рассчитывает получить положительное заключение на модернизацию, для которой между тем нужны как инвесторы так и господдержка, и даже озвучил сроки в которые рассчитывает на получения разрешения на модернизацию — к ноябрю 2022 года.