mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Министр экологии заявил, что модернизация мусорного полигона под Уфой нецелесообразна

5 июля 13:40
Фото: Mkset.ru
Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что заменить его должен современный объект на совещании в Курултае 5 июля.

В прошлую пятницу 1 июля стало известно о том мусорный полигон в Черкассах под Уфой исключили из госреестра объектов размещения отходов, а значит использовать его нельзя. Сообщило об этом Южно-Уральское управление Росприроднадзора.

Сегодня тему с полигоном в Черкассах продолжили обсуждать на совещании по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Курултае Башкирии, в котором участие принимал даже сенатор от Башкирии Ирек Ялалов. Ничего хорошего для полигона, а точнее для его работы, в ходе совещания не прозвучало и даже наоборот.

Так министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов модернизацию данного полигона счел нецелесообразной, и заявил, что заменить перегруженный полигон в Уфимском районе должен уже другой объект, где отходы будут не просто складироваться, а обрабатываться, захораниваться и утилизироваться.

Напомним, прошлым жарким летом 2021 года полигон неоднократно горел. Тогда же природоохранная прокуратура выявила на полигоне ряд нарушений, вопреки заявления руководства объекта о том. что свалка загорелась от жары и парникового эффекта. После первого пожара на полигоне глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил отправить в отставку руководство полигона, если мусор загорится снова. Мусор вновь загорелся в августе 2021, а Mkset удалось сделать видеорепортаж с горящей свалки.

Но как мы можем видеть и сегодня — никого из руководства полигона ТКО так и не уволили. Стоит добавить и то, что руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» (известного как МУП «САХ») все еще рассчитывает получить положительное заключение на модернизацию, для которой между тем нужны как инвесторы так и господдержка, и даже озвучил сроки в которые рассчитывает на получения разрешения на модернизацию — к ноябрю 2022 года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48