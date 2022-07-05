Министр экологии заявил, что модернизация мусорного полигона под Уфой нецелесообразна

В прошлую пятницу 1 июля стало известно о том мусорный полигон в Черкассах под Уфой исключили из госреестра объектов размещения отходов, а значит использовать его нельзя. Сообщило об этом Южно-Уральское управление Росприроднадзора.
Сегодня тему с полигоном в Черкассах продолжили обсуждать на совещании по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Курултае Башкирии, в котором участие принимал даже сенатор от Башкирии Ирек Ялалов. Ничего хорошего для полигона, а точнее для его работы, в ходе совещания не прозвучало и даже наоборот.
Так министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов модернизацию данного полигона счел нецелесообразной, и заявил, что заменить перегруженный полигон в Уфимском районе должен уже другой объект, где отходы будут не просто складироваться, а обрабатываться, захораниваться и утилизироваться.
Напомним, прошлым жарким летом 2021 года полигон неоднократно горел. Тогда же природоохранная прокуратура выявила на полигоне ряд нарушений, вопреки заявления руководства объекта о том. что свалка загорелась от жары и парникового эффекта. После первого пожара на полигоне глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил отправить в отставку руководство полигона, если мусор загорится снова. Мусор вновь загорелся в августе 2021, а Mkset удалось сделать видеорепортаж с горящей свалки.
Но как мы можем видеть и сегодня — никого из руководства полигона ТКО так и не уволили. Стоит добавить и то, что руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» (известного как МУП «САХ») все еще рассчитывает получить положительное заключение на модернизацию, для которой между тем нужны как инвесторы так и господдержка, и даже озвучил сроки в которые рассчитывает на получения разрешения на модернизацию — к ноябрю 2022 года.