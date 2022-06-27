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В Уфе водитель элитной иномарки пытался въехать в толпу выпускников

27 июня 08:34
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Внимание водителя за рулём немецкого кроссовера привлекла группа школьников в сквере перед Домом профсоюзов, сообщает телеграм-канал BashDTP

Нападение на выпускников произошло несколькими днями ранее на площади перед Домом профсоюзов. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал BashDTP.

На кадрах видеозаписи — мужчина за рулем белой BMW X5 заезжает на площадку перед сквером и начинает кружить на авто, пытаясь въехать в группу выпускников, расположившихся на одной из скамеек. Сообщается, что после неудавшейся попытки сбить молодых людей на авто, мужчина вышел из машины с пистолетом. Известно, что полиция Башкирии устанавливает личность водителя.

Отметим, что несколькими часами ранее стало известно об инциденте во дворе дома на проспекте Октября. Там две женщины жестоко избили полуобнажённую девушку, при этом снимая процесс нанесения увечий на камеры мобильных телефонов.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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