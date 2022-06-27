В Уфе водитель элитной иномарки пытался въехать в толпу выпускников

Нападение на выпускников произошло несколькими днями ранее на площади перед Домом профсоюзов. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал BashDTP.
На кадрах видеозаписи — мужчина за рулем белой BMW X5 заезжает на площадку перед сквером и начинает кружить на авто, пытаясь въехать в группу выпускников, расположившихся на одной из скамеек. Сообщается, что после неудавшейся попытки сбить молодых людей на авто, мужчина вышел из машины с пистолетом. Известно, что полиция Башкирии устанавливает личность водителя.
Отметим, что несколькими часами ранее стало известно об инциденте во дворе дома на проспекте Октября. Там две женщины жестоко избили полуобнажённую девушку, при этом снимая процесс нанесения увечий на камеры мобильных телефонов.