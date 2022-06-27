В Москве объявили победителей нацпремии «Золотой Меркурий»

Наибольшую активность, по мнению жюри конкурса, проявили торгово-промышленные палаты Московской области, Ставропольского края и Санкт-Петербурга. В специальной номинации «Регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» победила администрация г. Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал о том, что в рамках конкурса особенно удивительно проявили себя семейные компании. Они начали активно участвовать в жизни системы торгово-промышленных и региональных палат, приняли участие во всевозможных конкурсах. Также Катырин отметил активность со стороны экспортеров. Устроителей конкурса порадовала также активность инновационных предприятий. Теперь Торгово-промышленная палата РФ надеется увидеть приток промышленных предприятий в сфере малого бизнеса, ведь на данный момент их там не так много — всего 6%.
В конкурсе участвуют небольшие компании с численностью персонала до ста человек и предприятия-экспортеры. Среди критериев отбора учитывают финансовые показатели бизнеса и рекомендации региональных торгово-промышленных палат.
Целью конкурса заявлено развитие предпринимательства в России. Отдельное внимание жюри в этом году уделило представителям инновационного бизнеса в разных отраслях промышленности.
Организаторы премии отмечают: победа в конкурсе дает компаниям возможность осваивать новые региональные и федеральные рынки.
«Через этот конкурс, который охватывает практически всю страну и различные регионы, мы гораздо лучше и четче понимаем как развивается бизнес. Мы пытаемся учесть потребности в кредитных, депозитных продуктах, опираясь на обратную связь, которую мы получаем во время рассмотрения тех или иных заявок. Сейчас это больше социальная миссия, чем просто спонсорство или партнерство», - заявил заместитель председателя правления банка «МФК» Анатолий Хвостиков.
Директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин отметил, что инновации всегда связаны со стартапами и малыми компаниями, которые разрабатывают технологии.
«В год мы примерно отсматриваем до 100 проектов, которые предоставляют малые и средние предприниматели, мы очень хорошо отслеживаем мировые тенденции. Поскольку у нас одна из лучших образовательных программ, которую мы проводим для студентов и преподавателей СХ вузов, они могут превратить в жизнь те знания, которые мы им даем. И на основании этого разработать свои инновационные решения в СХ, которыми потом будем пользоваться как мы, так и все остальное сельское хозяйство», - добавил Стеркин.