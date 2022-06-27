В Москве объявили победителей нацпремии «Золотой Меркурий»

«В год мы примерно отсматриваем до 100 проектов, которые предоставляют малые и средние предприниматели, мы очень хорошо отслеживаем мировые тенденции. Поскольку у нас одна из лучших образовательных программ, которую мы проводим для студентов и преподавателей СХ вузов, они могут превратить в жизнь те знания, которые мы им даем. И на основании этого разработать свои инновационные решения в СХ, которыми потом будем пользоваться как мы, так и все остальное сельское хозяйство», - добавил Стеркин.