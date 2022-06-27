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Уфимка пожаловалась на отсутствие автобусов после фестиваля «Сердце Евразии»

27 июня 05:21
Фото: Антон Засимов / 1MI
Местная жительница рассказала, что после фестиваля, прошедшего в эти выходные в Уфе, было крайне сложно добраться на общественном транспорте до отдалённых районов города

Жительница Уфы в соцсетях раскритиковала работу общественного транспорта в рамках фестиваля «Сердце Евразии». По её словам, в вечернее время добраться на автобусе до отдалённых районов города по просту невозможно.

После 22:00–22:30 в мкр. Яркий и Дему не попасть.Автобусов нет, — пишет женщина в соцсетях.

Для сравнения местная жительница приводит в пример столице Татарстана — Казань, где, по её словам, ситуация с транспортом в городе обстоит совершенно иначе, отмечая, что там до полуночи работает метро. В то время, как в Уфе есть только наземный транспорт, на котором нельзя добраться до вышеупомянутых микрорайонов.

Напомним, фестиваль «Сердце Евразии» прошёл в Уфе в минувшие выходные. В рамках фестиваля в башкирской столице выступили Сергей Трофимов, группы «Дискотека Авария» и «PIZZA», чей лидер Сергей Приказчиков ранее раскритиковал Уфу за заборы, установленные на улице Айской. Примечательно, что вскоре начались работы по демонтажу заграждений. Своими впечатлениями от Башкирии также поделились и участники группы «Дискотека Авария», однако вместо критики городского благоустройства те выразили восхищение местными пейзажами.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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