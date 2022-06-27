Уфимка пожаловалась на отсутствие автобусов после фестиваля «Сердце Евразии»

Для сравнения местная жительница приводит в пример столице Татарстана — Казань, где, по её словам, ситуация с транспортом в городе обстоит совершенно иначе, отмечая, что там до полуночи работает метро. В то время, как в Уфе есть только наземный транспорт, на котором нельзя добраться до вышеупомянутых микрорайонов.