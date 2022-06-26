В Башкирии нашли нарушения при исполнении нацпроекта «Жилье и городская среда»

Было установлено, что в Мелеузе ООО «УралСпецСтрой» даже не начал работы по благоустройству набережной и парка им. Гагарина, хотя контакт на 20 млн руб. между бизнесменами и муниципалитетом был заключен еще в апреле.
В Салавате подрядчик ООО «РефСтройПроект» выполнил мероприятия по благоустройству набережной не в полном объеме, а также не провел инженерно-технические сети.
Всем подрядчикам вынесено прокурорское предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.
Кроме того, зампрокурора РБ Сергей Воротынцев проинспектировал детский оздоровительный лагерь «Родник» в Мелеузе.