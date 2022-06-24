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Рыбальченко: Приморский край лучший в плане демографических решений

24 июня 10:40
Фото: piqsels.com
Развитие Приморья и Дальневосточного федерального округа в целом волнует всю страну, заявил глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

Такое заявление политик сделал в рамках пленарного заседания VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом информирует vostokmedia.com.

По словам Рыбальченко, Дальний Восток стал витриной самых эффективных демографических решений, чему есть все подтверждения. Опыт поддержки рождаемости на Сахалине известен всей стране. Отличный опыт повышения рождаемости есть у Якутии. Здесь нужно указать также на снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Республика Саха желает достичь населения свыше одного миллиона человек. Надо верить, что так и будет.

Чиновник отметил, что в конференции участвуют все регионы Дальнего Востока, сотрудники органов государственной власти, общественных объединений, а также делегаты из других субъектов РФ. Соответствующий факт доказывает, что заинтересованность в развитии Дальневосточного федерального округа неузкорегиональная. Вся страна наблюдает за этим.

В круглых столах VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики очно участвуют 400 экспертов, а дистанционно — еще свыше 1 000. Участники форума подведут предварительные итоги реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и национального проекта «Демография». Помимо этого, будет выработан ряд дополнительных предложений, касающихся поддержки семей с детьми и мероприятий, которые поддержат активное долголетие граждан старшего возраста. В панельных сессиях, стратегической сессии и остальных мероприятиях примут участие специалисты федерального и регионального уровня.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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