ИРИ: в списке «20 главных событий РФ за 20 лет» — уроки пандемии коронавируса

Основной удар приняли на себя медики. Врачи работали, сутками не снимая комбинезонов, ухаживая за самыми тяжелыми больными в красных зонах. По всей стране в кратчайшие сроки многие медучреждения были перепрофилированы на прием пациентов с COVID-19. Эти меры привели к спаду по другим медицинским направлениям, но по мере улучшения эпидемиологической ситуации палаты и отделения вновь возвращались к обычному режиму работы. Благодаря этим мерам система здравоохранения перешла на новый этап развития и обрела мобильность. Кроме того, с начала пандемии в России было построено около 40 новых медучреждений.