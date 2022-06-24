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ИРИ: в списке «20 главных событий РФ за 20 лет» — уроки пандемии коронавируса

24 июня 17:05
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты, политологи и другие эксперты выясняют, какие события и эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи.

Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают россияне от 18 до 35 лет, пишет newsnn.ru.

Пандемия стала для нашей страны, да и всего мира, непростым испытанием: миллионы заразившихся, тысячи умерших, а также закрытые границы, экономический спад. О полной победе над коронавирусом говорить рано, но мы научились жить в таких жестких условиях и решать задачи, усвоили уроки пандемии COVID-19.

Основной удар приняли на себя медики. Врачи работали, сутками не снимая комбинезонов, ухаживая за самыми тяжелыми больными в красных зонах. По всей стране в кратчайшие сроки многие медучреждения были перепрофилированы на прием пациентов с COVID-19. Эти меры привели к спаду по другим медицинским направлениям, но по мере улучшения эпидемиологической ситуации палаты и отделения вновь возвращались к обычному режиму работы. Благодаря этим мерам система здравоохранения перешла на новый этап развития и обрела мобильность. Кроме того, с начала пандемии в России было построено около 40 новых медучреждений.

Пандемия оказала влияние и на промышленность. В кратчайшие сроки были организованы линии по производству масок, средств защиты, антисептиков, лекарств, а также различного медоборудования, включая аппараты ИВЛ. Россия стала первой страной, где была произведена, протестирована и зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции. Кроме того, был налажен ее массовый выпуск.

Кроме того, российская экономика перестроилась на работу в новых условиях. В ситуации пандемии удаленная работа зарекомендовала себя как важный фактор, необходимый для обеспечения непрерывности деятельности. В экстренном режиме многим производителям пришлось искать других поставщиков, партнеров, а также покупателей. В новых условиях 81% малых предприятий полностью отказались от бумажного документооборота. Эти два года стали отличной тренировкой для экономики, а также настоящей школой выживания.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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