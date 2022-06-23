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Вместо Димы Билана на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе выступит «Дискотека Авария»

23 июня 07:44
Фото: Артур Салимов / 1MI
О внезапных изменениях в концертной программе фестиваля, который пройдёт в Уфе с 24 по 26 мая, сообщили организаторы

В Уфе за несколько дней до проведения гала-концерта в рамках фестиваля «Сердце Евразии» сменился хедлайнер. Об этом сообщили сегодня в соцсетях мероприятия.

Ранее сообщалось, что на концерте в честь международного фестиваля для уфимцев и гостей башкирской столицы выступит Дима Билан. Однако сегодня организаторы мероприятия сообщили, что по независящим от них причинам звезду увидеть не удастся.

Хедлайнером концерта станет российская группа «Дискотека Авария». Отмечается, что вся ранее анонсированная праздничная программа останется без изменений.

Напомним, фестиваль «Сердце Евразии» в этом году пройдёт в Уфе с 24 по 26 июня. В рамках фестиваля пройдут выступления группы «PIZZA», Сергея Трофимова, Национального симфонического оркестра республики и других. Местом проведения праздничных мероприятий станет амфитеатр конгресс-холла «Торатау».

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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