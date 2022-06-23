В Уфе из-за непогоды образовались 8-балльные пробки

Аналогичная ситуация и в центре Уфы. Так, «красным» окрашены дороги по улицам Цюрупы, Карла Маркса, Заки Валиди, Пушкина Ленина и Революционная. Кроме того, «бордовые» пробки на улице Пархоменко.