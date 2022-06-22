Операторы начнут взимать плату с жителей Башкирии за оформление SIM-карты

Совершенно иным образом ситуацию с введением платы за оформление SIM-карты прокомментировали в МТС. В компании сообщили, что на данный момент плата за подключение не взимается. При этом, согласно информации из открытых источников, в планы оператора всё же входит ввести взимание платы, но несколько позднее — с 24 июня.