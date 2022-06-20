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Жительница Башкирии пожаловалась на отсутствие связи на опасном «Тещином языке»

20 июня 15:12
Фото: Ольга Лузина / 1MI
Своё обращение об отсутствии телефонной связи на печально известном повороте «Тёщин язык», ранее вновь унёсшем человеческую жизнь, женщина опубликовала на сайте электронной приёмной республиканских органов власти

Жительница Башкирии рассказала об отсутствии телефонной связи на печально-известном участке трассы Уфа-Белорецк. Свое обращение женщина опубликовала на сайте электронной приёмной органов власти Башкирии.

По словам женщины, вчера, проезжая поворот «Тещин язык», известный как самый опасный участок трассы Уфа — Белорецк, она заметила автомобиль, попавший в ДТП. Женщина поспешила на помощь водителю, но вызвать медиков ей не удалось — телефонной связи попросту не было. Примечательно, что, по словам женщины, связи нет на огромном отрезке трассы до и после места аварии.

— Вчера, 19.06, проезжали место аварии на «Тещином языке» буквально через несколько минут после аварии. Вызвать скорую помощь, совершить экстренный вызов возможности не представилось. Связи просто нет!!! Никакой!!! На огромном отрезке трассы до и после места аварии. Мы и по рации информацию через других водителей передать смогли не сразу, — пишет женщина.

Женщина предполагает, что попавший в аварию водителя автомобиля мог не справится с управлением на опасном участке дороги. Однако, по её мнению, жизнь мужчины удалось бы спасти при оперативном вмешательстве медиков.

— После аварии водитель был жив. Но! Очевидно не дождался помощи и умер. Да, человек мог не справиться с управлением, но в том что он умер виновата непосредственно администрация района, которая прекрасно знает об этой проблеме и до сих пор ее никак не решила. Это преступная халатность. Виновные должны быть наказаны!!! Люди должны получать своевременную помощь! — сообщает местная жительница.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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