Аренда оборудования на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе обойдется в 10 млн рублей

Фестиваль «Сердце Евразии» пройдет в Уфе с 24 по 26 июня. В первый его день выступят вступят участники шоу «Голос», в разные годы представлявшие Башкирию. Во второй день состоится «Симфоническая ночь». Гала-концерт, хедлайнерами гала-концерта станут Сергей Трофимов (Трофим) и Дима Билан, будет посвящен Дню молодежи. Мероприятия завершится фейерверком.