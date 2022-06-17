Аренда оборудования на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе обойдется в 10 млн рублей

Башкирская государственная филармония ищет арендодателя светового, звукового, светодиодного оборудования и сценических конструкций для организации и проведения мероприятий VI Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». За услуги заказчик заплатит до 10 млн рублей.
По условиям контракта, исполнитель должен будет доставить и установить на площадке проведения фестиваля (в амфитеатре за зданием конгресс-холла «Торатау») акустические системы, усилители звука, цифровое пианино, прожекторы, светодиодный экран и другое оборудование. Срок аренды начнется с 10:00 23 июня, закончится — в 23:59 24 июня.
Как следует из материалов портала госзакупок, в 2020 году Башкирская государственная филармония закупала эти же услуги за 9 млн рублей.
Фестиваль «Сердце Евразии» пройдет в Уфе с 24 по 26 июня. В первый его день выступят вступят участники шоу «Голос», в разные годы представлявшие Башкирию. Во второй день состоится «Симфоническая ночь». Гала-концерт, хедлайнерами гала-концерта станут Сергей Трофимов (Трофим) и Дима Билан, будет посвящен Дню молодежи. Мероприятия завершится фейерверком.