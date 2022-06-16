В Уфе УФАС возбудит дело по факту нарушений УКХиБ мэрии

По данным УФАС, в закупочной документации был указан пункт в соответствии с которым подрядчику необходимо было работать на базе определенной компьютерной программы — «Autoroad», что, по мнению ведомства, не позволяет определить наилучшее предложение по исполнению контракта, а также ограничивает количество участников закупки.