Экс-подрядчик обвинил ДУМ и БФ «Урал» в нежелании достраивать мечеть «Ар-рахим» в Уфе

Ишеев заявил, что обсуждал вопрос с достройкой мечети во время встречи с руководством ДУМ РФ. По его словам, там настаивают на передаче мечети на баланс управления. Кроме того, в ДУМ РФ ожидают обращения от руководства республики с просьбой о помощи в решении вопроса о недострое. Без этих двух условий новый инвестор не будет вкладывать средства в достройку, сообщил руководитель экс-подрядчика.